EN DIRECT - Crise Pologne-Biélorussie : une centaine de migrants arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir la frontière

Des milliers de migrants du Moyen-Orient campent à la frontière UE-Bélarus, provoquant une impasse dans les relations entre l'UE et les États-Unis d'un côté et le Bélarus soutenu par la Russie, son alliée, de l'autre. Les occidentaux accusent le régime du bélarusse d'Alexandre Loukachenko d'avoir délibérément orchestré la crise en encourageant les migrants à venir dans ce pays, puis en les acheminant à la frontière. Le Bélarus rejette les accusations et accuse l'Occident, à son tour.

Les deux dirigeants se sont mis d'accord sur trois points : il faut une désescalade sur la question migratoire, tout comme sur le sujet de l'approvisionnement en gaz et un effort doit être fait sur la situation humanitaire concernant les migrants massés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

Les deux dirigeants "ont parlé de la situation difficile à la frontière entre le Bélarus et l'Union européenne, en particulier la nécessité d'une aide humanitaire pour les réfugiés et migrants qui se trouvent là-bas", a déclaré le porte-parole de la chancellerie allemande, Steffen Seibert.

Alors que des milliers de migrants se trouvent actuellement à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont échangé sur le sujet avec les présidents biélorusse et russe, lundi.

MACRON ET MERKEL ONT ÉCHANGÉ AVEC POUTINE ET LOUKACHENKO

Olivier Faure plaide pour un "traitement humanitaire" des migrants bloqués à la frontière. "Je suis pour faire respecter notre propre souveraineté européenne. Nous n'allons tout de même pas plier face à un petit dictateur biélorusse. Il ne s'agit pas de tout ouvrir, mais nous ne pouvons pas non plus les laisser mourir de froid, il faut pouvoir traiter de manière humanitaire à la frontière et vérifier ceux qui peuvent bénéficier du droit d'asile" en Europe.

"Évidemment, la situation et cette escalade me désolent ; ce que je dis, c'est que je n'ai pas de leçons à donner à des pays qui sont confrontés" à de tels événements, a-t-il insisté, au lendemain d'un entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au cours duquel les deux chefs d'État se sont mis d'accord pour œuvrer à une "désescalade" de cette crise sur cette frontière.

"Je ne vois pas pourquoi on déploie des avions, des hélicoptères et des chars contre des réfugiés", a déclaré le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui affirme que la Pologne a déployé "20.000 militaires avec l'aviation et des blindés" à sa frontière.

"Des migrants attaquent nos soldats et officiers avec des pierres et tentent de détruire la clôture pour entrer en Pologne", a tweeté le ministère. "Nos forces ont utilisé du gaz lacrymogène pour mettre fin à l'agression des migrants."

Plus tôt, les forces de l'ordre polonaises avaient fait usage de canons à eau et du gaz lacrymogène pour repousser des migrants jetant des pierres et cherchant à franchir la frontière.

"Le régime (du président bélarusse Alexandre) Loukachenko instrumentalise de manière inhumaine et éhontée, les flux migratoires pour tenter de déstabiliser et de désunir l'Union européenne. C'est intolérable et inacceptable", a dénoncé le Premier ministre lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Lundi, la chancelière Angela Merkel et le président Alexandre Loukachenko se sont entretenus au téléphone. Et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a, lui, discuté avec le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vladimir Makei (14 et 16 novembre).

L'écologiste s'aligne donc sur la position de son collègue, Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle. "L'urgence, c'est de les accueillir, ils sont en train de mourir dans des forêts, dans des conditions abominables. La sécurité n'est pas mise en cause, on ne va pas être envahis", avait-il fait valoir en début de semaine.

Les dirigeants allemand et biélorusse se sont entendus pour "que le problème dans son ensemble remonte au niveau (des relations) Biélorussie-UE, et que des responsables désignés par chacune des parties entreprennent immédiatement des négociations", a indiqué le service de presse de M. Loukachenko, cité par l'agence de presse publique Belta.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko et la chancelière allemande Angela Merkel ont convenu d'entamer des négociations au niveau européen pour résoudre la crise des migrants en cours aux frontières de l'UE et du Bélarus.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde Moscou sur l'"erreur tragique" que constituerait tout "aventurisme militaire" aux frontières de Pologne et d'Ukraine, dans un contexte de tensions croissantes. "Nous devons nous assurer que tout le monde comprenne que le coût de mauvais calculs aux frontières à la fois en Ukraine et en Pologne serait énorme", "je pense que ce serait une erreur tragique pour le Kremlin de penser qu'il y a quoi que ce soit à gagner par aventurisme militaire", a-t-il déclaré devant des députés.

Des milliers de migrants du Moyen-Orient campent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, provoquant une impasse dans les relations entre l'UE et les États-Unis d'un côté et la Minsk soutenu par la Russie, son alliée, de l'autre. Les Occidentaux accusent le régime d'Alexandre Loukachenko d'avoir délibérément orchestré la crise en encourageant les migrants à venir dans ce pays, puis en les acheminant à la frontière. Ce dernier rejette les accusations et accuse l'Occident, à son tour.