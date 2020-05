EN DIRECT - Déconfinement : l'avenir de la règle des 100 km est encore en discussion

AU MOINS 200 SOIGNANTS VISÉS PAR DES VIOLENCES





Le Comité international de la Croix-Rouge fait savoir qu'au moins 200 incidents de violence contre des soignants ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. Une violence qui "prend de l'ampleur".





Face à cette situation, des dirigeants de 13 organisations médicales et humanitaires mondiales représentant plus de 30 millions de professionnels de la santé publient une déclaration condamnant ces attaques de plus en plus nombreuses. Et affirment que "si les récentes manifestations publiques de soutien aux acteurs de la riposte au Covid-19 font chaud au cœur, il n'en demeure pas moins que bon nombre d'entre eux sont victimes de harcèlement, de stigmatisation et de violences physiques".





"Certains professionnels de la santé ont même été tués ainsi que les patients dont ils s'occupaient."