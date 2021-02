EN DIRECT - Donald Trump acquitté : "Ce triste chapitre de notre histoire nous a rappelé que la démocratie est fragile", réagit Joe Biden

PROCÈS





Le Sénat s'est donc prononcé pour la convocation de témoins samedi au procès de l'ex-président américain Donald Trump, un développement surprise qui pourrait en retarder le verdict. L'issue qui semblait la plus probable, un acquittement rapide du milliardaire dans la journée grâce au soutien d'une forte majorité des élus républicains, est ainsi remise en cause. Et la plus grande confusion régnait sur la longueur du délai, tant les mécanismes parlementaires de ces procès en destitution sont rares et complexes.