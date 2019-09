EN DIRECT - Donald Trump menacé de destitution : le président ukrainien assure que "personne" n'a fait pression sur lui

POLÉMIQUE - Visé par une procédure de destitution amorcée par les démocrates, Donald Trump a dû publier mercredi le contenu d'une conversation téléphonique dans laquelle il demande à son homologue ukrainien d'enquêter sur Joe Biden, son possible rival des prochaines élections présidentielles. Une divulgation qui fait l'effet d'une bombe aux Etats-Unis. Suivez les dernières informations en direct.

Dans la foulée de cette publication, le locataire de la Maison Blanche a assuré que cette conversation était parfaitement "anodine" et qu'il n'avait exercé "aucune pression". Très en colère, il a dénoncé une affaire "montée de toutes pièces", se disant victime de "la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine". Son de cloche similaire du côté de Volodymyr Zelensy, pour qui "ce fut un bon échange téléphonique, normal", affirmant que "personne" n'avait fait pression sur lui.

Un échange "accablant" pour les démocrates, mais jugé "normal" par les deux dirigeants concernés. Menacé par une procédure de destitution explosive, Donald Trump a dû publier mercredi 25 septembre le contenu d'une conversation téléphonique dans laquelle il demande à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensy, d'enquêter sur son possible rival aux élections présidentielles de 2020, Joe Biden.

Reste qu'à 400 jours du scrutin, et malgré ces dénégations, les démocrates ont jugé que la transcription reflétait "sans ambiguïté un abus choquant et accablant de la fonction présidentielle pour un gain politique personnel". Et c'est dès mardi qu'a été lancée la première étape de la mise en accusation solennelle du président, une procédure rare qui, bien qu'elle jette une ombre sur sa campagne de réélection, a toutefois peu de chances d'aboutir à sa destitution.

