EN DIRECT - Trump est "fatigué" mais son état ne se "détériore pas"

REVUE DE PRESSE US





Ce qu'a pensé la presse américaine du débat Biden / Trump :





"Interruptions, mensonges, moqueries, Trump piétine le décorum du débat avec Biden", selon le New York Times. "M. Trump a harcelé et interrompu M. Biden presque chaque fois qu’il parlait tandis que l’ancien vice-président a traité le président de clown et lui a dit de la fermer."





Le Wall Street Journal note que "Joe Biden s’est livré à une performance plus énergique que celle à laquelle son adversaire et ses alliés attendaient" ajoutant que l'actuel président des Etats-Unis "s’est attaqué, avec l’agressivité attendue, au parcours et à l’intelligence" de l’ancien vice-président.