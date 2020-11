EN DIRECT - Élection américaine : Trump et Biden au coude à coude en Floride, suivez notre édition spéciale

Dans le Kentucky et en Indiana, les premiers bureaux de vote ferment dans dix minutes. Ces deux Etats comptent respectivement 6 et 11 grands électeurs.

Selon le New York Times, la participation électorale "atteindra probablement 67%", soit le taux le plus élevé depuis 1908.

Lors d'un appel à des journalistes, le manager de la campagne de Donald Trump a affirmé "on se sent très très bien sur notre travail de terrain, on se sent très bien"

L'Indiana mais aussi la Géorgie, le Kentucky, la Caroline du Sud, le Vermont et la Virginie ont fermé leurs bureaux de vote il y a une vingtaine de minutes et les premiers résultats ne vont pas tarder à tomber.

Donald Trump est donné gagnant dans le Kentucky, qui dénombre 8 grands électeurs, selon le New York Times et Fox News.

Trois Etats ont fermé leurs bureaux de vote il y a un quart d'heure, à 19h30 heure locale : la Virginie Occidentale donc, qui semble être remportée par le président sortant, mais aussi la Caroline du Nord et l'Ohio, qui comptent respectivement 15 et 18 grands électeurs.

Plusieurs Etats viennent de fermer leurs bureaux de vote, à 20h heure locale : l'Alabama, le Connecticut, le Delaware, le Maryland, Washington, la Floride, l'Illinois, le Maine, le Massachusetts, le Mississippi, le Missouri, le New Hampshire, le New Jersey, l'Oklahoma, la Pennsylvanie, le Rhode Island et le Tennessee.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain et allié de Donald Trump Mitch McConnell a été réélu mardi dans son Etat du Kentucky, selon la chaîne de télévision Fox News et le New York Times.

Les résultats dans l'Etat du Nevada devraient tomber un peu plus tard que prévu, un juge de la Cour fédérale ayant décidé de laisser des bureaux de vote ouverts une heure de plus dans le comté de Clark en raison de problèmes techniques survenus le matin.

Voici les Etats qui viennent de fermer leurs bureaux de vote : l'Arizona, le Colorado, le Kansas, la Louisiane, le Michigan, le Minnesota, le Nouveau Mexique, New York, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Texas, le Wisconsin, et le Wyoming. Parmi eux, quatre sont des Etats clés, des "Swing States", dans l'élection : l'Arizona, le Texas, le Wisconsin et le Michigan.

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.