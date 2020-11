EN DIRECT - Élection américaine : suivez notre édition spéciale sur LCI

"Au sujet des États-unis, nous suivons une politique sensée, calculée et caractéristique, et cette politique ne peut être affectée par des changements de personnes" à Washington, a déclaré l'ayatollah Khamenei. "Aujourd'hui, c'est le jour de l'élection aux Etats Unis. Il peut se passer des choses mais ça ne nous concerne pas. Notre politique est bien définie et le va-et-vient des personnes [à la Maison Blanche] n'aura aucun effet sur notre politique", a ajouté le numéro un iranien.

A New York ainsi que dans quatre autres états américains, le New Jersey, le Connecticut, la Virginie et le Maine, les bureaux de vote ont ouvert.

On aurait pu penser que les Village People ne seraient pas spécialement heureux de voir Donald Trump se déhancher sur leur tube, mais c'est l'inverse qui se produit. "Désolé les haters, mais merci à Donald Trump. YMCA est 11e du top et grimpe rapidement dans les charts. Merci Donald Trump. Maintenant, votez selon votre choix", a écrit Victor Willis, leader du groupe.

"On va gagner très largement au Texas, en Floride, en Arizona. Je pense que les résultats seront très bons pour nous en Caroline du Nord", a-t-il encore prédit, en référence à plusieurs États où les résultats pourraient être serrés. Les résultats "seront bons en Pennsylvanie", a-t-il ajouté, un peu plus prudent.

Le 3 novembre, les Américains sont appelés à choisir entre Donald Trump et Joe Biden pour la présidence des États-Unis. Il n'est toutefois pas sûr de connaître rapidement les résultats. On vous explique pourquoi.

Plus de 100 millions d'Américains ont voté de façon anticipée pour l'élection présidentielle, avant même le jour du scrutin mardi, selon le dernier comptage actualisé du US Elections Project.

En déplacement en Pennsylvanie à quelques heures du verdict des urnes, Joe Biden s'est rendu dans sa ville de naissance, Scranton. Et plus précisément dans la maison où il a grandi, et où il a écrit ces quelques mots.

Les Américains sont appelés à choisir entre Donald Trump et Joe Biden pour la présidence des États-Unis. Mais le nom du vainqueur pourrait se faire attendre. On vous explique pourquoi.

La Californie, l'Etat le plus peuplé du pays, vote jusqu'à 04H00 GMT mercredi et Hawaï et l'Alaska, qui pèsent peu en termes de grands électeurs, votent encore plus tard.

La plupart des Etats fermeront leurs bureaux de vote d'ici 21H00, ouvrant la voie à un flux régulier de décomptes au fils des heures suivantes, certains Etats et circonscriptions étant connus pour être plus rapides que d'autres dans cet exercice.

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.