EN DIRECT - Élection américaine : les Etats-Unis plongés dans l'inconnu

"Un petit groupe de misérables essaie de nous voler l'élection mais nous n'allons pas le permettre", affirme le président sortant, alors que la course à la Maison Blanche restait extrêmement indécise, à l'image d'une Amérique plus divisée que jamais.

Donald Trump revendique avoir "gagné" l'élection malgré le décompte en cours. "On a essayé de mentir aux Américains, c'est très grave, on a gagné cette élection" martèle le président sortant, parlant d''une grande fraude" au dépens du peuple américain : "Nous ferons un recours devant la Cour suprême" a-t-il annoncé. "Nous ne voulons pas les démocrates trouvent des bulletins à quatre heures du matin pour essayer de les rajouter de manière frauduleuse"

Les réactions fusent après le discours de Donald Trump en direct de la Maison Blanche. Parmi les plus offensives, celle de Ben Rhodes, ancien conseiller de Barack Obama, qui vient de tweeter : "Donald Trump est en train de perdre. Il le sait. Et rend la situation la plus dangereuse possible."

Des 10 Etats non acquis à un camp ou à un autre, seuls quelques uns ont rendu leur verdict, pour l'instant favorable à Donald Trump. Mais rien n'est joué. On fait le point au fil des résultats.

Donald Trump a revendiqué mercredi la victoire à l'élection présidentielle, plongeant les Etats-Unis dans l'inconnu et dans l'inquiétude, alors que les jeux sont loin d'être faits dans plusieurs Etats-clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter.

Donald Trump a revendiqué mercredi la victoire à l'élection présidentielle, plongeant les Etats-Unis dans l'inconnu et dans l'inquiétude, alors que les jeux sont loin d'être faits dans plusieurs Etats-clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter. Revoyez son discours en vidéo.

- Le spectre de longues journées d'incertitudes et d'âpres batailles judiciaires hante désormais la première puissance mondiale déjà secouée par des crises sanitaire, économique et sociale d'ampleur.

- Donald Trump s'est lui notamment imposé dans deux Etats-clés : le Texas (38) et la Floride (29). Il a aussi enlevé l'Alabama (9), l'Arkansas (6), la Caroline du Sud (9), le Dakota du Nord (3), le Dakota du Sud (3), l'Idaho (4), l'Indiana (11), l'Iowa (6), le Kansas (6), le Kentucky (8), la Louisiane (8), le Montana (3), le Mississippi (6), le Missouri (10), le Nebraska (4), l'Ohio (18), l'Oklahoma (7), le Tennessee (11), l'Utah (6), la Virginie occidentale (5) et le Wyoming (3).

- Joe Biden a remporté la Californie (55), le Colorado (9), le Connecticut (7), le Delaware (3), Hawaï (4), l'Illinois (20), le Maine (1 sur 4), le Maryland (10), le Massachusetts (11), le Minnesota (10), le Nebraska (1), le New Hampshire (4), le New Jersey (14), New York (29), le Nouveau-Mexique (5), l'Oregon (7), Rhode Island (4), le Vermont (3), la Virginie (13), Washington D.C. (3) et l'Etat de Washington (12).

Donald Trump a annoncé des victoires dans des États où le décompte des voix est toujours en cours : "Il apparaît clairement qu’on gagne la Georgie et la Caroline du Nord" a-t-il dit. De quoi provoquer l'ire de la presse américaine, comme le souligne Laurence Haim, journaliste et correspondante à la Maison-Blanche sur LCI.

Rien n'est joué ce mercredi. Cinq Etats situés à l'est des Etats-Unis (Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie), pourvoyeurs de grands électeurs, peuvent encore tout faire basculer dans cette élection américaine.

Donald Trump a pris mercredi la responsabilité de plonger les Etats-Unis dans l'inconnu en se déclarant vainqueur de la présidentielle, au moment où le décompte se poursuivait et où son adversaire démocrate Joe Biden semblait dans une position plus favorable : "Des misérables tentent de nous voler l’élection" a-t-il déclaré, de façon offensive. Regardez.

Le média américain FiveThirtyEight ne peut plus faire de projections dans la course à la présidentielle dans les principaux États que sont l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, le Maine, la Caroline du Nord et la Géorgie : "Nous n’aurons probablement pas de projections avant mercredi matin - ou plus tard cette semaine" écrit-il.

Duel serré et tendu entre Joe Biden et Donald Trump. "Honnêtement, nous avons gagné l'élection", a déclaré le président républicain des Etats-Unis, lors d'une allocution depuis les salons de la Maison Blanche, pleine de sous-entendus. Pourquoi Donald Trump a-t-il fait une déclaration aussi virulente à l'égard du clan démocrate ? Le point de vue de Guillaume Debré, ancien correspondant de TF1 à Washington.

"On est devant et de loin, mais ils essaient de voler l'élection. Jamais nous ne les laisserons faire. Les bulletins ne peuvent pas être déposés après la fermeture du scrutin", avait écrit Donald Trump.

Sans surprise, Facebook et Twitter ont signalé mardi soir un message de Donald Trump comme potentiellement trompeur dans le cadre d'une élection très serrée, que le président américain prétendait avoir gagnée avant la fin du décompte, un scénario maintes fois envisagé par les réseaux et néanmoins inquiétant.

Alors que les bulletins sont encore en cours de décompte dans certains États-clés, le président américain Donald Trump assure qu'il a "d'ores et déjà gagné", et veut "interrompre le vote" pour prévenir ce qu'il identifie des risques de "fraude".

Donald Trump dénonce "une fraude" et veut saisir la Cour suprême pour arrêter le décompte des voix. Peut-il réellement arrêter le vote ? "Selon lui, oui", explique sur LCI Jean-Eric Branaa, politologue spécialiste de la société américaine et maître de conférences à Paris-Assas.

Alors que Donald Trump et Joe Biden sont au coude-à-coude à l'heure du décompte des derniers votes, retour sur le profil et le programme des deux candidats à la Maison Blanche.

Donald Trump a pris mercredi la responsabilité de plonger les Etats-Unis dans l'inconnu en se déclarant vainqueur de la présidentielle, au moment où le décompte se poursuivait et où son adversaire démocrate Joe Biden semblait dans une position plus favorable. Or "tout est encore possible" rappelle Catherine Jentile De Canecaude, correspondante aux Etats-Unis TF1-LCI.

Le spectre de longues journées d'incertitudes et d'âpres batailles judiciaires hante désormais la première puissance mondiale déjà secouée par des crises sanitaire, économique et sociale d'ampleur.

- Le spectre de longues journées d'incertitudes et d'âpres batailles judiciaires hante désormais la première puissance mondiale déjà secouée par des crises sanitaire, économique et sociale d'ampleur.

- Donald Trump s'est lui notamment imposé dans deux Etats-clés : le Texas (38) et la Floride (29). Il a aussi enlevé l'Alabama (9), l'Arkansas (6), la Caroline du Sud (9), le Dakota du Nord (3), le Dakota du Sud (3), l'Idaho (4), l'Indiana (11), l'Iowa (6), le Kansas (6), le Kentucky (8), la Louisiane (8), le Montana (3), le Mississippi (6), le Missouri (10), le Nebraska (4), l'Ohio (18), l'Oklahoma (7), le Tennessee (11), l'Utah (6), la Virginie occidentale (5) et le Wyoming (3).

- Joe Biden a remporté la Californie (55), le Colorado (9), le Connecticut (7), le Delaware (3), Hawaï (4), l'Illinois (20), le Maine (1 sur 4), le Maryland (10), le Massachusetts (11), le Minnesota (10), le Nebraska (1), le New Hampshire (4), le New Jersey (14), New York (29), le Nouveau-Mexique (5), l'Oregon (7), Rhode Island (4), le Vermont (3), la Virginie (13), Washington D.C. (3) et l'Etat de Washington (12).

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.