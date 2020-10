EN DIRECT - Election américaine : plus de 37,9 millions d'Américains ont déjà voté, contre 5,9 millions à la même époque en 2016

SONDAGES

Les erreurs commises par les instituts de sondage américains en 2016 seront-elles reproduites ? Ceux-ci, on s'en rappelle, avaient surestimé les projections pour Hillary Clinton dans les Etats-clés, qui avaient en réalité été assez peu testés. Selon un employé d'Ipsos interrogé par l'AFP, les choses sont différentes. Les échantillons testés prennent davantage en compte la présence des "personnes blanches sans diplôme universitaire", qui s'étaient massivement déplacés en 2016, notamment dans les Etats du Midwest, favorables à Trump.





Les instituts ont davantage testés les Etats-clés et, d'après leurs études, là où on observait des courbes qui se croisaient régulièrement entre Hillary Clinton et Donald Trump, cette fois, le président sortant est régulièrement, pour ne pas dire systématiquement, devancé par Biden. Dernier élément relevé par l'AFP : l'institut Trafalgar, seul à avoir prédit la victoire surprise de Trump en Pennsylvanie et dans le Michigan, en ne sous-estimant pas les "trumpistes timides", donne lui aussi Biden gagnant.





Restent encore des inconnues : la participation, qui dépend autant de la pandémie, qui favorise le bote par correspondance et par anticipation, sans que les sondeurs ne sachent quel poids leur donner. Et l'inscription sur les listes électorales. Si, en 2016, les démocrates s'étaient peu mobilisés, le feront-ils pour Joe Biden ? En attendant, Trump martèle : "Les sondages se sont trompés la dernière fois et ils se trompent encore plus cette fois".