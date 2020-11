EN DIRECT - Election américaine : Poutine attend les résultats officiels avant de féliciter Biden

GEORGE W. BUSH FÉLICITE JOE BIDEN





L'ancien Président républicain George W. Bush a fait savoir qu'il avait discuté avec le "Président élu" des États-Unis d'Amérique, Joe Biden : "Je l'ai remercié pour le message patriotique qu'il a délivré la nuit dernière". "Je sais que Joe Biden est un homme bon qui a remporté l'opportunité de mener et d'unifier notre pays", continue celui qui a été le 43e président américain (de 2001 à 2009).





George W. Bush n'oublie pas de féliciter Donald Trump. "Il a obtenu le vote populaire de plus de 70 millions d'Américains, une réussite politique extraordinaire. (...) Le Président Trump a le droit de demander que l'on recompte et d'intenter des poursuites judiciaires. Le moindre problème non résolu sera correctement jugé", a déclaré George Bush, qualifiant l'élection de "fondamentalement honnête" et au résultat "clair".