EN DIRECT - Présidentielle américaine : le nombre de votes par anticipation en très forte hausse

Moins grossier mais tout aussi virulent, Joe Biden n'est pas en reste : "Plutôt que de prendre ses responsabilités et d'être un leader, le président Trump continue à minimiser le Covid", a-t-il dénoncé, lui qui doit se rendre en Caroline du Nord ce dimanche pour mobiliser l'électorat noir de cet Etat où il jouit d'une avance de six à huit points.

Signe d'une campagne où tous les coups sont permis, Facebook a indiqué avoir recensé et rejeté 2,2 millions de publicités sur ses principales plateformes, Facebook et Instagram, dans une interview au JDD. Le vice-président du géant des réseaux sociaux, Nick Clegg (par ailleurs ancien vice-premier ministre britannique), a indiqué que "120.000 posts Facebook et Instagram ont été retirés pour tentative d'entrave à la participation au scrutin".

Restent encore des inconnues : la participation, qui dépend autant de la pandémie, qui favorise le bote par correspondance et par anticipation, sans que les sondeurs ne sachent quel poids leur donner. Et l'inscription sur les listes électorales. Si, en 2016, les démocrates s'étaient peu mobilisés, le feront-ils pour Joe Biden ? En attendant, Trump martèle : "Les sondages se sont trompés la dernière fois et ils se trompent encore plus cette fois".

Les instituts ont davantage testés les Etats-clés et, d'après leurs études, là où on observait des courbes qui se croisaient régulièrement entre Hillary Clinton et Donald Trump, cette fois, le président sortant est régulièrement, pour ne pas dire systématiquement, devancé par Biden. Dernier élément relevé par l'AFP : l'institut Trafalgar, seul à avoir prédit la victoire surprise de Trump en Pennsylvanie et dans le Michigan, en ne sous-estimant pas les "trumpistes timides", donne lui aussi Biden gagnant.

Le président des États-Unis enchaîne deux meetings en Arizona ce lundi un à Prescott (22h heure française) et un second plus au sud de l'État, à Tucson (1h mardi heure française). Comme il le fait depuis la fin de sa convalescence liée au Covid-19, le président se rend dans des états où il est en grande difficulté dans les sondages.

Selon des chiffres compilés par CNN, Edison Reearch and Catalist , plus de 20 millions ont déjà voté, via le vote par correspondance ou par procuration, alors que l'élection se tiendra le 3 novembre prochain. Ceci représente 15% des votants dans le pays.

Donald Trump a à nouveau attaqué le Dr.Anthony Fauci, coordinateur de la lutte anti-coronavirus, ce lundi sur Twitter. Dans un tweet ordurier, le chef de l'État a à nouveau moqué Anthony Fauci... et plus spécifiquement ses capacités au baseball.

Mercredi dernier, le journal conservateur New York Post a publié un article censé contenir la preuve d'une intervention de Joe Biden en faveur de son fils. Le quotidien affirme s'être procuré une copie du disque dur d'un ordinateur qu'Hunter Biden aurait laissé dans un magasin de réparation du Delaware et n'aurait jamais récupéré. Le propriétaire des lieux aurait transmis l'ordinateur au FBI en décembre 2019 après avoir copié son contenu. Ses messages et photos sont parvenus au journal par l'entremise de l'avocat personnel du président Rudy Giuliani.

Le soir du scrutin, en raison de cette course serrée, de nombreux projecteurs seront braqués sur la Floride, ses 14 millions d'électeurs et son gros contingent de 29 grands électeurs considérés comme cruciaux pour atteindre la majorité de 270 nécessaire pour accéder à la Maison Blanche. Selon le journal Miami Herald, les deux camps ont déjà déployé sur place des bataillons d'avocats dans le cas où le résultat de l'élection y serait, à nouveau, à la fois serré et déterminant pour la victoire nationale.

Le vote anticipé a débuté lundi en Floride, plus grand des Etats-clés de l'élection présidentielle, où Donald Trump et Joe Biden sont au coude-à-coude dans les sondages.

La nouvelle attaque de Donald Trump contre le docteur Anthony Fauci, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coronavirus, a vivement fait réagir le sénateur républicain Lamar Alexander. "Le Dr Fauci est l'un des fonctionnaires les plus reconnus du pays", a-t-il tweeté, rappelant qu'il avait travaillé sous six présidents, en commençant par Ronald Reagan. "Si plus d'Américains écoutaient ses conseils, on aurait moins de cas de Covid-19 et nous serions plus en sécurité pour retourner à l'école et retourner travailler".

La commission des débats va permettre que les micros soient coupés pendant 2 minutes à chaque segment (il y en aura six), lors du prochain débat entre les deux candidats à la présidentielle, prévu le 22 octobre. Objectif de cette nouvelle mesure, prise alors que la confusion régnait lors du premier débat : que Trump et Biden puissent chacun avoir 2 minutes de parole ininterrompue par segment.

Le candidat démocrate, Joe Biden, tout comme le président américain et candidat républicain, Donald Trump, auront deux minutes pour répondre aux questions du modérateur du débat, et pendant ce temps de parole, le micro de celui censé écouter sera coupé.

Selon les derniers sondages locaux, la course pour la victoire en Caroline du Nord est très serrée. La répartition se fait ainsi : 49% pour Biden et 48 pour Trump.

A deux semaines jour pour jour de l'élection, le ton de l'ancien homme d'affaires, en difficulté dans les sondages et qui redoute d'être un président à un seul mandat, est plus agressif que jamais.

Les deux pays viennent de signer des protocoles d'accords commerciaux et Washington a promis mardi 1 milliard de dollars de financements dans les télécommunications et la 5G, dans l'espoir de voir le Brésil bannir le Chinois Huawei.

Rappelant la déconvenue de 2016 et la défaite d'Hillary Clinton, le 44e président des Etats-Unis a par ailleurs appelé les démocrates à se mobiliser en masse d'ici le 3 novembre et à ne pas croire que l'élection est déjà gagnée car les sondages sont favorables à Joe Biden.

Malgré les sondages favorables aux démocrates, Barack Obama a appelé mercredi à se mobiliser en masse d'ici au 3 novembre et à ne pas croire que l'élection est jouée d'avance. "Nous avons 13 jours jusqu'à l'élection la plus importante de notre vie", a-t-il lancé, avant de prononcer un réquisitoire virulent contre Donald Trump et ses quatre années de mandat.

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.