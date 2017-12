EN DIRECT - Catalogne : Rajoy veut dialoguer mais refuse de se réunir avec Puigdemont

"LA CATALOGNE C'EST NOUS TOUS"





La dirigeante du parti anti-indépendantiste catalan Ciudadanos a rappelé jeudi soir que les Catalans avaient démontré qu'ils étaient plus nombreux, assurant que les séparatistes "ne pourront plus jamais parler au nom de toute la Catalogne".





"Une chose est désormais encore plus claire (...) la majorité sociale soutient l'union avec le reste des Espagnols et des Européens et les partis nationalistes ne pourront plus jamais parler au nom de toute la Catalogne, car la Catalogne c'est nous tous", a tonné Inès Arrimadas.