EN DIRECT - Un président "irresponsable" et un candidat "catastrophique", échange de mots doux entre Trump et Biden

Deux autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre, respectivement à Miami, en Floride, et à Nashville, dans le Tennessee.

Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste, se sont affrontés mercredi 7 octobre dans un climat plus serein que celui, jalonné d'invectives et d'insultes, opposant Donald Trump et Joe Biden huit jours plus tôt. Regardez le débat en intégralité.

Le second duel entre Donald Trump et Joe Biden aura-t-il lieu ? Quelques minutes après la décision de la commission des débats d'organiser un face-à-face non pas dans la même salle mais de façon virtuel, le président républicain a annoncé qu'il refuserait de participer si tel était le cas.

Durant son interview qui a duré plus d'une heure, Donald Trump a également réitéré ses attaques contre Joe Biden, qu'il présente depuis des mois comme "sénile" ou "endormi", et qu'il a cette fois qualifié de "déficient intellectuellement".

"Joe Biden mettra fin au second amendement" : dans un tweet plein de colère, Donald Trump s'en prend une énième fois à son rival et met en garde les électeurs : si le démocrate est élu, il "coulera l"économie, augmentera les impôts, mettre fin au second amendement et baissera le budger, voire fermera, la police." Et de prévenir : "La banlieue est la prochaine sur la liste, soyez prévenus".

Donald Trump a déjà mis en cause l’intégrité du futur scrutin en raison du vote par correspondance et a refusé de s’engager à une transition pacifique du pouvoir s’il perd l’élection.

Devant une foule criant "Quatre ans de plus", M. Trump, qui ne portait pas de masque, a aussi assuré que le coronavirus allait "disparaître", qu'il était "en train de disparaître". "Grâce au pouvoir de la science et de la médecine américaines, nous allons éradiquer le virus chinois une fois pour toutes", a lancé le président sortant qui paraissait en pleine forme.

L'extrait en question a été récupéré dans une interview donnée par le médecin en mars dernier à Fox News et où il déclare : "Je consacre presque tout mon temps à ce sujet. Je suis à la Maison Blanche pratiquement tous les jours avec le groupe de travail. C'est tous les jours. Donc, je ne peux pas imaginer qu'en aucune circonstance quelqu'un puisse faire plus. "

La publicité témoigne de l'expérience de Donald Trump face au virus. "Le président Trump se remet du coronavirus, tout comme l'Amérique", on peut ensuite voir un bref extrait dans lequel Anthony Fauci semble approuver le rôle du président américain dans la lutte contre le Covid-19 : "Je ne peux pas imaginer qu'en aucune circonstance quelqu'un puisse faire plus".

Les démocrates et leur candidat Joe Biden réclament d'attendre le verdict des urnes pour pourvoir ce poste à vie, extrêmement influent, mais Donald Trump veut avancer au plus vite pour satisfaire les électeurs de la droite religieuse.

La magistrate de 48 ans a été choisie le 26 septembre par le président républicain pour succéder à l'icône féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée huit jours plus tôt des suites d'un cancer. Conformément à la Constitution, elle doit désormais obtenir l'aval du Sénat pour entrer dans le temple du droit américain, où siègent déjà cinq juges conservateurs sur neuf.

En grande difficulté dans les sondages et à peine remis de son infection au Covid, Donald Trump met ses dernières forces dans la bataille. Le retour sur les estrades de campagne est prévu pour aujourd'hui, et le rythme s'annonce intense : Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi.

Des acteurs mal intentionnés, liés à des Etats ou non, "peuvent avoir recours à des logiciels de rançon pour infecter un système informatique utilisé pour stocker les registres d'électeurs ou déterminer les résultats", rappelle Tom Burt, vice-président de Microsoft, dans un communiqué. Ces acteurs peuvent ainsi "s'emparer de ces systèmes pendant la nuit après le vote pour semer le chaos et saper la confiance".

"Essayons d'être respectueux, rappelons-nous que le monde nous regarde", a-t-il ajouté, en estimant que la juge Barrett était "talentueuse" et "intègre". Pour lui, c'est une "femme formidable" appelée à remplacer "une autre femme Formidable", la juge féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg, morte le 18 septembre après 27 ans au sein du temple du Droit américain.

Sortant d'une certaine réserve à trois semaines de la présidentielle du 3 novembre, le candidat malheureux de 2012 se dit "troublé" par la tournure que prend le débat politique américain, plongé dans "un marasme abominable, injurieux et empli de haine qui est inconvenant pour un pays libre, et encore plus pour le berceau de la démocratie moderne".

Candidate choisie par Donald Trump pour entrer à la Cour suprême, Amy Coney Barrett a refusé, mardi, de donner son opinion sur plusieurs sujets clivants lors d'une audition au Sénat. Interrogée sur l'arrêt ayant légalisé le droit des femmes à avorter aux Etats-Unis, la magistrate a laissé entendre que cette décision de 1973 n'était pas gravée dans le marbre : l'arrêt "Roe n'est pas un superprécédent", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter "ça ne veut pas dire qu'il doive être annulé". Ultraconservatrice, Amy Coney Barrett est mère de 7 enfants et opposée à titre personnel à l'avortement. Lors d'une séance de questions-réponses, la juge a botté en touche de la même manière au sujet des armes à feu et de la légalisation du mariage homosexuel.

Les autorités locales estiment que ces boîtes à lettres, dont certaines portent en grosses lettres la mention "officiel", sont de nature à tromper le public. "Les boîtes à lettres en question, non officielles et non autorisées, enfreignent la loi et mettent en danger la sécurité des bulletins de vote (...) les électeurs doivent pouvoir déposer leur bulletin de vote en toute transparence et confiance".

Le parti républicain du président Trump a engagé un bras de fer avec les autorités californiennes, qui lui ont intimé l'ordre de retirer des "urnes électorales" installées sans autorisation dans des armureries et des églises. Cette pratique permet à des intermédiaires de rassembler des bulletins et de les acheminer eux-mêmes vers des lieux de vote, et est autorisée dans certains Etats, dont la Californie.

"De nombreuses plaintes" ont été déposées pour tenter de bloquer les versements du milliardaire à l'association qui gère cet argent "au motif que les organisations recevant les dons ont des objectifs politiques", regrette Mark Zuckerberg, dont la fortune est estimée par Forbes à un peu plus de 100 milliards de dollars. Les fonds, assure-t-il, "sont distribués par des organisations non partisanes" de juridictions urbaines et rurales, dont beaucoup proviennent de districts comptant moins de 25.000 électeurs.

Mark Zuckerberg a annoncé mardi qu'il allait faire faire un don de 100 millions de dollars supplémentaires aux administrateurs d'élections locales. Cette aide s'ajoute aux 300 millions de dollars déjà promis par le fondateur de Facebook. Elle devrait servir à acheter des machines de vote, des équipements de protection sanitaire pour les personnes travaillant dans les bureaux de vote et des agents supplémentaires. "Entre le Covid et un financement public insuffisant pour les élections, les responsables électoraux qui s'efforcent de s'assurer que tout le monde puisse voter en toute sécurité cette année font face à des défis sans précédent", écrit Mark Zuckerberg dans un message sur Facebook.

Un président "irresponsable" contre un candidat "catastrophique" : Donald Trump et Joe Biden se sont répondus par meetings interposés ce mardi, à 21 jours de l'élection présidentielle. En tête des sondages, le candidat démocrate a accusé son rival républicain d'être de plus en plus "irresponsable" depuis qu'il a contracté le Covid-19 et enchaîné, lundi, un meeting en Floride. Joe Biden s'est aussi attardé sur le bilan du président, alors que les Etats-Unis affichent le plus lourd bilan au monde avec plus de 215 000 morts du coronavirus.

Joe Biden a dénoncé la gestion de la pandémie de Covid-19 par l'administration Trump. "Il a empêché les seniors de Floride et les citoyens de tout le pays d'avoir l'aide dont ils avaient besoin", a-t-il déploré, "combien d'entre vous ne peuvent pas embrasser leurs petits enfants?" Le président américain lui a répondu, lui aussi depuis un meeting. "Le programme de Biden serait catastrophique pour les seniors, a rétorqué le candidat répoublicain. "(Il) se préoccupe plus des immigrés clandestins que des citoyens seniors".

Donald Trump et Joe Biden ont chacun fait, ce mardi, un appel du pied aux électeurs les plus âgés, qui devraient jouer un rôle crucial pour déterminer le vainqueur de la présidentielle américaine du 3 novembre.

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.