EN DIRECT - Élection américaine : la Maison Blanche se prépare à un second mandat de Trump, selon un de ses conseillers

BIDEN REMERCIE MACRON ET MENTIONNE L'OTAN





On en sait un peu plus sur la première discussion entre Joe Biden et Emmanuel Macron ce mardi. Selon un communiqué publié par l'équipe de transition du président élu, ce dernier a affirmé au président français qu'il souhaitait "redynamiser les relations bilatérales et transatlantiques, notamment à travers l'Otan et l'Union européenne", souvent malmenées par Donald Trump.





Lors de leur échange téléphonique, les deux hommes ont évoqué leur future coopération sur la lutte contre la pandémie et "la menace du changement climatique", ainsi que sur "la sécurité et le développement en Afrique", selon un communiqué publié par l'équipe de transition du démocrate.





Joe Biden a également "remercié le président Macron pour ses félicitations et a exprimé son désir de renforcer les relations entre les Etats-Unis et la France, leur plus ancien allié", ont indiqué les services du futur président.