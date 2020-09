EN DIRECT - Election américaine : Trump balaie les inquiétudes sur le climat, qui "finira par se refroidir"

UN DUEL A DISTANCE POUR LE 11-SEPTEMBRE





Un 11-Septembre très politique. Pour ce 19e anniversaire des attentats les plus sanglants de l'histoire, le candidat démocrate Joe Biden s'est rendu sur le site de "Ground Zero" à New York, pour l'hommage annuel aux près de 3.000 victimes des attaques du World Trade Center. Aucun discours prévu : les interventions, enregistrées à l'avance cette année pour cause de coronavirus, sont traditionnellement réservées aux proches des victimes.





Mais à moins de deux mois de la présidentielle, la campagne bat malgré tout son plein : une autre cérémonie était organisée, à quelques rues de là, par des dignitaires républicains, à laquelle devait notamment participer l'ex-maire républicain de New York et avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, selon la télévision locale New York 1.





Concurrence attendue également sur un autre site des attentats, à Shanksville, en Pennsylvanie, à 500 km à l'ouest de New York, où s'écrasa un des quatre vols détournés par les militants d'Al-Qaïda. Donald Trump devait s'y rendre, accompagné de sa femme Melania, dans la matinée et y prononcer un discours. Joe Biden devait lui succéder dans l'après-midi, même si les deux adversaires ne devaient pas se croiser.