EN DIRECT - "N'ayez pas peur du Covid", lance un Donald Trump sans masque après sa sortie de l'hôpital

POINT PRESSE





Le niveau d'oxygène du président américain a baissé à deux reprises depuis l'apparition des symptômes, mais il va mieux et n'a plus de fièvre, a également déclaré Sean Conley. "Comme avec toute maladie, il y a des hauts et des bas", a-t-il relevé.





Donald Trump, 74 ans, reste traité par le médicament antiviral remdesivir, qui empêche la réplication du virus, et a également été placé sous dexaméthasone, un médicament de la famille des corticoïdes utilisé pour le traitement des cas sévères, a précisé le docteur Sean Dooley.





"Aujourd'hui, il se sent bien, il est debout et en activité", a ajouté un autre médecin, Brian Garibaldi, lors de ce point-presse. "Notre objectif pour la journée est de le faire manger, boire et de le garder en dehors du lit autant que possible, pour qu'il soit mobile et continue de se sentir bien".