EN DIRECT - Présidentielle en Turquie : une sénatrice française, observatrice du scrutin, brièvement interpellée

Les Turcs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives et présidentielle représentant le plus grand défi lancé à Recep Tayyip Erdogan, le président sortant, depuis son arrivée au pouvoir comme Premier ministre, voici une quinzaine d'années. Les bureaux de vote ont officiellement fermé leurs portes à 17h (15h en France) et la participation a été bonne, a annoncé le président turc. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée.





En provoquant des élections anticipées avec plus d'un an d'avance sur la date prévue (novembre 2019), Recep Tayyip Erdogan a semblé dans un premier temps déstabiliser ses adversaires. Mais ces derniers ont réussi à créer un élan lorsque Muharrem Ince a été désigné en mai candidat du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate et laïque).





Les sondages prédisent ainsi que le président sortant ne devrait pas l'emporter dès ce premier tour de la présidentielle et que sa formation islamo-conservatrice, l'AKP (Parti de la justice et du développement), pourrait perdre la majorité absolue au parlement. Nous vous proposons de suivre la soirée électorale ci-dessous.