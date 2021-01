EN DIRECT - Biden président : vers une intensification des violences le jour de l'investiture ?

"LES MOTS EN POLITIQUE ONT UNE IMPORTANCE"





"J'ai eu un sentiment de sidération. C'est comme si nous avions assisté à l'invasion de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est le lieu où se fait la démocratie, surtout un jour particulier où devait se valider l'élection présidentielle américaine", a déclaré Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, invité ce vendredi de LCI. "Un sentiment de sidération et de comment on en est arrivé là. Pendant ces quatre années, le Président a plutôt noué la querelle, la division et la défiance. Au fond, quand on œuvre ainsi et qu'on jette le doute, (...) les mots en politique ont une importance et voilà ce que ça reproduit."