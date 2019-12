EN DIRECT - Royaume-Uni : majorité absolue pour Boris Johnson selon un sondage de sortie des urnes

SONDAGES

Il faut également prendre en compte une autre donnée, celle du vote tactique auquel appellent tous les opposants au Brexit. Cette stratégie consiste à demander à chaque électeur qui a voté "Remain" au référendum de 2016 de voter pour le ou la candidate anti-Brexit la mieux placée. Selon une étude commandée par l'organisation à l'origine de cette initiative, Best for Britain, la consigne n'empêcherait pas Johnson de gagner l'élection, mais le priverait de majorité. Si elle est respectée, elle ferait plafonner les Tories à 309 sièges, devant le Labour à 255, les LibDem à 14 et le SNP à 49.





Un travail qui fait dire à la patronne de Best for Britain, Naomi Smith : "Cette élection se joue sur le fil du rasoir. Si suffisamment de "Remainer" se bouche le nez et vote pour le candidat qui a le plus de chance de battre un conservateur, alors tout cela débouchera sur un parlement minoritaire et un nouveau référendum."





Preuve en est, rapporte The Guardian : dans deux circonscriptions où le Labour est en situation de l'emporter face aux Tories, les LibDems ont arrêté de faire campagne.





Des figures de chacun des partis concernés (Labour, LibDems, SNP) se sont exprimés, sinon pour soutenir, au moins pour ne pas condamner la méthode. Ainsi de l'ancien premier ministre conservateur John Major, qui résume la chose ainsi : "Des fois, il faut voter avec sa tête et son coeur. Pour votre pays et pour votre futur."