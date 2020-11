EN DIRECT - Elections US : 3.500km sur la seule journée de dimanche, Trump en mode "Marathon man"

Pour la première fois, et probablement la dernière, Joe Biden et Barack Obama feront campagne ensemble samedi prochain dans le Michigan, état très disputé pour la course à la Maison Blanche.

"Je suis (grande) électrice à New York", a-t-elle dit sur la radio SiriusXM. "Je suis sûre que je voterai pour Joe et Kamala à New York et c'est très enthousiasmant", a-t-elle ajouté au sujet du candidat démocrate à la présidence Joe Biden et sa colistière Kamala Harris.

ON THE ROAD

"Il propage en plus la division et la discorde. Nous avons besoin d'un président qui va nous rassembler", a poursuivi l'ex-bras droit de Barack Obama, qui se présente en rassembleur d'une Amérique divisée.

Dès le début de son discours, le président américain a vanté la hausse, annoncée quelques heures plus tôt, de 33,1% du Produit intérieur brut au troisième trimestre (en rythme annualisé). "Aucun pays de chiffres comme ceux-là", a-t-il martelé, louant une "croissance économique explosive" et promettant une année 2021 de tous les records.

"Dans cinq jours, nous allons gagner la Floride, nous allons gagner quatre ans de plus!", a lancé, depuis Tampa, le président américain, coiffé d'une casquette rouge Make America Great Again.

Son rival à l'élection du 3 novembre, Joe Biden a fustigé un "attentat terrible" et promis de "travailler avec les alliés" s'il était élu. "Jill et moi prions pour les Français après l'attentat terrible de Nice qui a visé des innocents dans un lieu de culte. Une administration Biden-Harris travaillera avec nos alliés et partenaires pour empêcher la violence extrémiste sous toutes ses formes", a dit le démocrate sur Twitter, à 5 jours de l'élection présidentielle américaine.

"Nous sommes de tout coeur avec les Français. L'Amérique est aux côtés de notre plus vieil allié dans ce combat", a-t-il tweeté. "Ces attaques terroristes d'islamistes radicaux doivent prendre fin immédiatement", a-t-il ajouté. "Aucun pays, que ce soit la France ou un autre, ne peut plus les tolérer!".

Les candidats à la présidentielle américaine Joe Biden et Donald Trump ont tous les deux dénoncé, l'attentat qui a visé jeudi une église de Nice, et témoigné de leur soutien à la France, un "allié" des Etats-Unis.

Jusqu'au 3 novembre, la journaliste et correspondante à la Maison Blanche, Laurence Haïm, décrypte pour LCI.fr la dernière ligne droite de cette folle course à la présidence.

Lors d'un discours de campagne en Floride, Joe Biden a affirmé qu'il empêcherait d'expulser les Vénézuéliens fuyant le régime de Nicolas Maduro et changerait la politique de Washington face à Cuba, s'il gagne l'élection présidentielle. Le candidat démocrate a dénoncé la décision de l'administration Trump de renvoyer des centaines de Vénézuéliens et Cubains "dans leurs dictatures".

Certes, "l'Europe n'est pas les Etats-Unis". Mais c'est un exercice auquel aiment se prêter les médias américains. Ainsi l'institut BVA a-t-il sondé les électeurs de cinq pays, à savoir l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne, pour le compte de RTL, en leur demandant pour qui ils voteraient s'ils étaient des citoyens américains ? La réponse est nette, et la voici en détails :

Perturbé par la pandémie et les tensions raciales, le cycle électoral 2020 aux États-Unis aura été hors-norme. Les levées de fond et les dépenses l'ont également été, à des niveau jamais atteints.

"Avec tant de pertes et tant encore à perdre, l'élection présidentielle de 2020 est le moment opportun pour l'électorat américain de soutenir un changement pour le mieux, rejeter la stagnation de l'autosatistaction, échanger un point de vue dénué de but par une vision de progrès, et retrouver la communauté internationale dans l'objectif d'un avenir plus équitable et durable", poursuit l'éditorial, avant d'égrener une longue liste de critiques contre l'administration Trump.

Mais à la faveur de sondages serrés et d'une mobilisation record, les démocrates se prennent à rêver d'une victoire possible, qui pourrait bouleverser l'issue du scrutin.

Au Texas, le nombre d'électeurs ayant voté de façon anticipée (par courrier ou en personne) a déjà dépassé le nombre total d'électeurs de 2016. Plus de 9 millions de bulletins ont déjà été déposés ou envoyés au Texas, deuxième Etat le plus pourvu en grands électeurs.

Trois meetings "Make America Great Again" sont prévus: un dans la banlieue de Detroit en début d'après-midi, puis à Green Bay, à 350 km au nord de Chicago, et enfin en fin de journée à Rochester, au sud de Minneapolis.

Pour la première fois depuis le début de la campagne, Joe Biden, 77 ans, sera samedi sur scène avec l'ex-président Barack Obama pour deux meetings en "drive-in", dans les villes de Flint et Détroit, dans l'Etat du Michigan. Stevie Wonder est de son côté attendu comme invité musical dans la soirée.

BARACK OBAMA ET STEVIE WONDER AVEC JOE BIDEN

A 74 ans et après des centaines de réunions de campagne, le président républicain ne montre aucun signe de fatigue, bien au contraire, et se prépare à plus de 3.500 km de voyage au total ce dimanche (Michigan, Iowa, Caroline du Nord, Géorgie, Floride).

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.