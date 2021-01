EN DIRECT - Transition : 170 grands patrons exhortent le Congrès à reconnaître la victoire de Biden

ÉNERGIE





"On a besoin de gens n'ayant pas peur d'interpeller les compagnies pétrolières et gazières sur leurs décennies de pollution injuste". Avec Jennifer Granholm à la tête du secrétariat à l'Energie, les lobbies de l'énergie fossile ne peuvent plus compter sur un allié comme son prédécesseur, Rick Perry, dans l'administration.





C'est qu'en quatre ans, les Etats-Unis ont fait plusieurs pas dans la mauvaise direction en la matière, devenant, grâce à la fracturation hydraulique et au forage horizontal, le pays est devenu sous son mandat le premier producteur mondial de brut, et exporte depuis 2017 plus de gaz naturel qu'il n'en importe.





Jennifer Granholm, elle, a milité contre les projets des oléoducs Keystone XL et Dakota Access et "plaidé pour le transfert des investissements du pétrole et du gaz vers des solutions d'énergie renouvelable", s'est réjoui Greenpeace. Un enthousiasme tempéré par le contexte de la consommation : "Vous pouvez créer l'environnement pour rendre les choses possibles, mais tout cela dépendra beaucoup des choix des consommateurs. Ce n'est pas si facile de remplacer les véhicules actuels, utiles et faciles d'utilisation", a indiqué Frank Maisano, spécialiste en communication sur l'énergie à l'AFP.