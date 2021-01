EN DIRECT - Capitole envahi : quatre morts après une soirée de chaos, la certification de Biden a pu reprendre

QUATRE MORTS AU CAPITOLE





La cheffe de la police de Washington annonce que quatre personnes ont perdu la vie au total. Outre la femme abattue par les forces de l'ordre dans l'enceinte du Capitole, trois autres individus - une femme et deux hommes - sont décédés aux alentours du bâtiment. N'a pas été précisé si ces trois victimes supplémentaires participaient aux manifestations. Les causes de leurs morts n'ont pas non plus été dévoilées.