EN DIRECT - Certification de l'élection de Biden : "Nous ne concèderons jamais la défaite", affirme Donald Trump

TRANSITION





Ce sont des personnages de poids du paysage politique américain qui ont pris la parole, dans la nuit de dimanche à lundi, pour appeler à une transition pacifique. Les dix anciens secrétaires à la Défense encore en vie ont appelé, alors que des rumeurs attribuent à Donald Trump la volonté d'instaurer la loi martiale en vue de renverser les résultats de l'élection (rumeur démentie par ce dernier), à laisser l'armée en dehors de toute cette procédure, qui doit aboutir à l'investiture de Joe Biden le 20 janvier.

Parmi ces personnages centraux de la vie politique américaine, on compte notamment James Mattis et Mark Esper, qui avaient été nommés à leur poste par... Donald Trump. "Des efforts en vue d'impliquer les forces armées américaines dans la résolution de différends électoraux nous conduiraient dans un territoire dangereux, illégal et non constitutionnel".

Soulignant que les Etats-Unis n'ont, depuis 1860, connu que des transitions pacifiques, ils déclarent que 2020 "ne devrait pas être une exception".