EN DIRECT - Emmanuel et Brigitte Macron arrivent en Russie, première poignée de mains avec Vladimir Poutine

Un an après leur premier tête-à-tête à Versailles, Emmanuel Macron retrouve Vladimir Poutine, en Russie cette fois. Le président français a atterri à Saint-Pétersbourg jeudi après-midi et doit rencontrer son homologue russe au Palais Constantin, sur le Golfe de Finlande. Une visite de deux jours dans une atmosphère diplomatique qui rappelle de plus en plus la Guerre froide. Syrie, nucléaire iranien, Ukraine, affaire Skripal… La tension Est-Ouest a brutalement monté ces derniers mois.





Prévue sur deux jours, la première visite d'Emmanuel Macron en Russie intervient à l'occasion du Forum international économique de Saint-Pétersbourg. Ce jeudi, après une première poignée de mains, les deux dirigeants auront un premier entretien, suivi d’un dîner de travail. Une cérémonie d’échange d’accords se tiendra, avant une conférence de presse, à suivre en direct sur notre antenne et sur LCI.fr.