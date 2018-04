EN DIRECT - Emmanuel Macron a fait le show devant des étudiants à Washington

MACRON FACE AUX ETUDIANTS

"L'islam est une religion relativement nouvelle pour nos sociétés occidentales. Maintenant, on doit prendre en compte le fait que des millions de personnes croient en cette religion et qu'ils ont le droit de croire. Je veux défendre le droit de croire ou de ne pas croire. Mais aujourd'hui, il y a une tension avec l'islam, parce qu'il existe une tension au sein même de cette religion, aussi parce que nos institutions et notre population ne sait pas comment se comporter avec cette religion. C'est un des défis les plus importants de notre époque. Et la bonne réponse n'est pas de refuser l'autre."