EN DIRECT - Enfants piégés dans une grotte en Thaïlande : Elon Musk à la rescousse des petits footballeurs

MUSK À LA RESCOUSSE





Interpellé par la situation des douze enfants et de leur entraîneur coincés dans une grotte depuis deux semaines, Elon Musk a envoyé en Thaïlande quelques-uns de ses ingénieurs. Le patron de Tesla et de SpaceX propose notamment de livrer des batteries Powerpack, utilisées pour la flotte de ses voitures électriques, et des pompes afin d'accélérer l'aspiration de l'eau qui inonde les cavités.





Il évoque d'autre part l'idée de tester une sorte de tube de sauvetage. Celui-ci serait étendu dans le réseau souterrain avant d'être gonflé, pour que les secouristes et les enfants puissent y passer sans avoir à faire de la plongée. "Peut-être que ça vaut le coup d'insérer un tube en nylon d'un mètre de diamètre à travers les réseaux de la grotte et de le gonfler avec de l'air comme un château gonflable", explique-t-il dans un tweet.