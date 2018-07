EN DIRECT - Enfants piégés dans une grotte en Thaïlande : l'opération de sauvetage a commencé

LES POINTS QUI POSENT QUESTION





Les opérations s’annoncent compliquées, pour de multiples facteurs. Le point sur les embûches qui attendent les enfants et les sauveteurs.





> La plongée

Un passage pose plus spécialement question, à 1,7 kilomètre de l'endroit : une zone très étroite, un boyau, qui monte puis descend et nécessite de se contorsionner.





> La longueur du parcours

Ils ont plus de quatre kilomètres à parcourir, dont des portions inondées et étroites. Le niveau exact de l'eau est la grande inconnue.





> De l’eau trouble comme du café au lait

Plonger dans cette eau trouble "comme du café au lait", selon l'expression d'un plongeur, est un sérieux défi. "Il y a zéro visibilité, l'espace est confiné", témoigne Matt Fitzerald, plongeur de la Police fédérale australienne interrogé par l'AFP cette semaine. Il a réussi à plonger sur une partie du trajet mais n'a pu aller jusqu'au bout.

Avec cette eau trouble, impossible du coup, de consulter sa montre et autres équipements permettant de surveiller son temps de plongée. Les plongeurs ont installé une corde le long de la paroi pour se guider.





> Certains ne savent pas nager

Plusieurs des enfants ne savent pas nager, et aucun n'a jamais fait de plongée. "Chacun d'eux sera escorté par deux plongeurs", a rassuré le chef de la cellule de crise. Ils risquent également d’être affaiblis par leurs deux semaines dans la grotte.





> Le facteur psychologique

Il y a la forme physique, mais la préparation psychologique est cruciale. Ils ont été informés de l'opération, ont reçu des lettres de leurs parents. Mais replonger dans cette eau qui les a forcés à fuir de plus en plus loin au fond de la grotte, jusqu'à les cerner sur un rocher, n'est pas chose aisée. Et les enfants sont plus prompts à la panique, même si jusqu'ici le groupe a semblé plutôt résistant mentalement. Reste qu’un seul cas de panique peut être contagieux sur tout le groupe.