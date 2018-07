EN DIRECT - Enfants piégés dans une grotte en Thaïlande : l'opération d'évacuation est lancée

QUEL DEROULE DES OPERATIONS ?





Rapide point sur la situation, alors que le début des opérations de sauvetage a été annoncé : 18 plongeurs sont mobilisés pour sortir les enfants de la grottes. Sur ces 18 sauveteurs, 13 sont étrangers. Ils vont profiter du fait que le niveau de l'eau est au plus bas, et l'évacuation, dont on a encore peu d'informations sur le mode opératoire, pourrait se faire à pied, selon notre correspondant sur place.





La fin des opérations d'évacuation est espérée vers 21 h, car des pluies diluviennes sont à nouveau annoncées dans la soirée.