EN DIRECT - Au moins 8 morts après une fusillade dans un lycée au Texas, la police recherche des explosifs

TÉMOIGNAGE





Une lycéenne présente au moment de la fusillade raconte comment, une fois l'alarme déclenchée dans l'établissement, les élèves ont été conduits à l'extérieur. "Et là on entend boom, boom, boom. (...) Je ne devrais pas me sentir comme ça" ajoute-t-elle, "c'est mon école, ma vie quotidienne, je ne devrais pas avoir peur de revenir".