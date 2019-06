EN DIRECT - Drone américain détruit par les Iraniens : "l'Iran a fait une énorme erreur", affirme Donald Trump

Un an après le retrait des Etats-Unis de l'accord, l'Iran a annoncé le 8 mai qu'il ne se sentait plus tenu par les limites imposées par ce texte à ses réserves d'uranium enrichi et d'eau lourde et donné 60 jours, jusqu'au 8 juillet, aux autres Etats signataires (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie, Chine) pour qu'ils l'aident à contourner les sanctions américaines.





Suivez en direct les dernières informations sur les tensions vives dans cette région stratégique du monde. Le détroit d'Ormuz est un point de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole.