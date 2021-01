EN DIRECT - États-Unis : Biden prévoit un plan de soutien à l'économie de 1.900 milliards de dollars

MENACE





Un homme de la banlieue de Chicago a été arrêté ce mardi pour avoir menacé de tuer Joe Biden lors de la cérémonie d'investiture le 20 janvier prochain, selon le département de la Justice américaine. Louis Capriotti, 45 ans, a été interpellé à son domicile."On va encercler la Maison Blanche et on va tuer tous les démocrates posant le pied sur la pelouse", aurait-il déclaré dans un message vocal, daté du 29 décembre et destiné à un membre du Congrès originaire du New Jersey.