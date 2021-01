EN DIRECT - "Muslim Ban", accord de Paris, plan pour l'économie : Biden prépare des premiers jours explosifs

NRA





Dans un communiqué, la NRA, le groupe de défense des droits des armes à feu qui soutenu Donald Trump pendant ses campagnes, a déclaré vendredi qu'elle a déposé son bilan devant un tribunal américain dans le cadre d'un plan de restructuration plus large visant à supprimer son empreinte de New York, "un environnement politique et réglementaire corrompu", où il est actuellement enregistré.





La NRA affirme vouloir se restructurer dans l'État du Texas, "qui abrite plus de 400.000 membres et site de la réunion annuelle de la NRA 2021 à Houston". Il n'y aura "aucun changement majeur attendu des opérations ou du personnel", précise l'association à but non lucratif.