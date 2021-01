EN DIRECT - Relations États-Unis-Europe : la France souhaite un moratoire sur le bras de fer commercial

LE DRIAN SOUHAITE L'APAISEMENT COMMERCIAL

Dans un entretien au JDD, Jean-Yves Le Drian suggère un "moratoire" sur le bras de fer commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, à la faveur de l'élection de Joe Biden. "Le dossier qui empoisonne tout le monde, c’est celui de la surenchère tarifaire et des taxes sur l’acier, le numérique, Airbus et plus singulièrement notre secteur viticole", estime le ministre français des Affaires étrangères . "Si on pouvait rapidement trouver une méthode qui permette de régler ce contentieux avec l’Europe et la France, ce serait un pas en avant", a-t-il estimé. "Cela peut prendre du temps mais, en attendant, on peut toujours décréter des moratoires".

Les nouveaux droits de douane de Washington, annoncés en fin d'année, visent des produits français et allemands : +25% sur les vins non pétillants, moûts de raisin et cognacs, et +15% sur certaines pièces aéronautiques.