EN DIRECT - Primaires démocrates : suivez avec nous le "Super Tuesday", étape cruciale pour l'investiture

Les primaires démocrates s'accélèrent. Pas moins de 14 Etats vont voter ce mardi à l'occasion du "Super Tuesday", véritable temps fort de la course à l'investiture démocrate. Et pour cause : en quelques heures, 1.357 délégués vont être attribués – sur un total de 3.979 -, un chiffre qui peut permettre à un candidat de prendre de l'avance sur ses concurrents. Et se poser en opposant numéro 1 à Donald Trump.

Reste à savoir, qui va rafler la mise. Grand favori, Bernie Sanders va-t-il consolider son avance ? Ou être rattrapé par l'ancien vice-président Joe Biden, lequel tente d'incarner une alternative modérée au sénateur, représentant l'aile gauche du parti ? En perte de vitesse, la sénatrice Elizabeth Warren va-t-elle tenir le choc alors que sa collègue Amy Klobuchar a jeté l'éponge ? Le suspense demeure entier. Seule certitude : deux Etats vont peser dans la balance. A savoir la Californie et ses 40 millions d'électeurs, et le Texas (30 millions).