EN DIRECT - Fusillades aux Etats-Unis : les drapeaux américains en berne en mémoire des 29 victimes d'El Paso et Dayton

Les Etats-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades et tueries de masse. Mardi, deux personnes ont été tuées et un policier blessé dans un supermarché Walmart dans le Mississippi, tandis que dimanche, trois personnes, dont un garçon de six ans, ont été tuées lorsqu'un tireur de 19 ans a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy (Californie), au sud de San Francisco.





Selon l'ONG Gun violence archive, la tuerie perpétrée à El Paso est ainsi la 249e depuis le début de l'année ayant touché au moins quatre personnes - chiffre retenu par les autorités pour parler de "tuerie de masse". Au total, en 2019, plus de 8700 personnes ont été tuées par armes à feu aux Etats-Unis et plus de 17.200 autres blessées.