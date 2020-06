EN DIRECT - Etats-Unis : Houston se recueille en hommage à George Floyd

CONGRES AMÉRICAIN





Nancy Pelosi, accompagnée de membres du "Congressional Black Caucus", le groupe parlementaire rassemblant des élus afro-américains, ainsi que d'autres hauts responsables du Congrès, doivent présenter ce lundi un projet de loi visant à "mettre fin aux brutalités policières, obliger la police à rendre des comptes, améliorer la transparence et créer des changements profonds et structurels qui protègent le droit de tous les Américains à la sécurité et à une justice égalitaire".





Le "Justice and Policing Act" qui sera présenté devant les deux chambres entend entre autres créer un registre national pour les policiers commettant des bavures, rendre plus faciles les poursuites judiciaires contre les agents, repenser leur recrutement et formation.





Son avenir au Sénat, à majorité républicaine, reste incertain.