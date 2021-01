EN DIRECT - Pour la première fois depuis les violences au Capitole, Trump et Pence se sont parlés

TRUMP SAVONNE LA PLANCHE (CUBAINE) DE BIDEN





L'administration de Donald Trump a tenté lundi de rendre plus compliqué un éventuel rapprochement entre le futur gouvernement américain de Joe Biden et Cuba en inscrivant à nouveau l'île sur la liste noire des "États soutenant le terrorisme". L'île y rejoint l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie, le Soudan ayant été retiré par le président républicain.





L'inscription sur la liste noire devrait encore davantage entraver les investissements étrangers à Cuba. Elle apparaît aussi comme une tentative de dernière minute de rendre plus difficile toute volonté du futur président Biden de renouer avec le pouvoir communiste de La Havane. Le démocrate avait affirmé durant sa campagne qu'il procéderait rapidement à "l'élimination des restrictions de Trump sur les transferts d'argent et les voyages" qui nuisent aux Cubains et séparent les familles.