EN DIRECT - Procès en destitution : place aux avocats de Donald Trump

RELANCE

Joe Biden avait auparavant fait part de sa déception face aux propositions des républicains. "Ce qu'ils ont proposé consiste à ne rien faire ou à ne pas faire assez. Soudainement, ils se sont découverts inquiets pour les déficits et les contraintes fiscales. Mais ne vous laissez pas abuser : cette approche aurait un coût : plus de souffrance, pour plus de gens et pour beaucoup plus longtemps qu'il n'en est besoin". "Je ne réduirai pas la taille des chèques : ce sera 1.400 dollars, un point, c'est tout. C'est ce que j'ai promis".

Et d'ajouter : "La simple vérité, c'est que si nous faisons ces investissements maintenant, alors que les taux d'intérêt sont à des niveaux historiquement bas, cela générera davantage de croissance, de revenus, une économie plus forte et des finances plus fortes".