EN DIRECT - États-Unis : la police alerte sur un projet d'intrusion dans le Capitole le 4 mars

TRUMP IS BACK AUX CÔTÉS DES RÉPUBLICAINS





"Nous l'emporterons et l'Amérique sera plus forte et plus grande que jamais", reprend Donald Trump face à une foule acquise à sa cause. "A chacun d'entre vous, j'ai une profonde gratitude. Nous sommes réunis pour parler de l'avenir de notre mouvement, de notre parti." L'ancien président confirme ne "pas lancer de nouveau parti" et continuer à se battre aux côtés des Républicains jusqu'aux prochaines élections. "Nous avons le parti républicain, qui sera plus fort que jamais", assure-t-il.