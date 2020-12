EN DIRECT - États-Unis : Mike Pence s'est fait vacciner contre le Covid en direct

CINQ BLESSÉS LORS DES MANIFS PRO-TRUMP





Cinq personnes ont été blessées dont quatre grièvement à l'arme blanche et une par balle, durant ces manifestations pour réclamer "quatre ans de plus" de présidence Trump. Des échauffourées ont éclaté en plusieurs lieux entre manifestants et contre-manifestants. Samedi soir, la police de l'Etat de Washington (Nord-Ouest) a annoncé dans un tweet une arrestation après une fusillade suite à des affrontements près du bâtiment du Capitole à Olympia. Dans la capitale américaine, quatre personnes ont été poignardées et hospitalisées "avec de graves blessures" selon les pompiers. Selon le quotidien The New York Times, 23 personnes ont été arrêtées durant la journée de samedi.