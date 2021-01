EN DIRECT - "Pas une seconde à perdre" : Biden signe aujourd'hui de nouveaux décrets contre le Covid

@POTUS CHANGE DE MAINS





Quelques minutes après son investiture, le réseau social Twitter a transféré le compte @POTUS (pour "President of the United States"), utilisé par Donald Trump pendant quatre ans, au nouveau locataire de la Maison Blanche. Son épouse, Jill Biden, a récupéré le compte @FLOTUS (pour "First Lady of the United States"), qui était utilisé par Melania Trump





Kamala Harris, la vice-présidente, récupère quant à elle le compte qu'utilisait jusqu'alors Mike Pence, @VP (pour "Vice President"). Son époux, Douglas Emhoff, bénéfice d’un compte créé pour l’occasion, @SecondGentleman - la femme de Mike Pence utilisait le compte @SecondLady.





Désormais, les tweets de Donald Trump sont désormais accessibles sur le compte @POTUS45, le milliardaire républicain ayant été le 45e président des États-Unis.