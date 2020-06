EN DIRECT - Etats-Unis : Poutine condamne "la pagaille et les émeutes"

CASTANER





Christophe Castaner et Laurent Nunez "ont réaffirmé leur soutien total face aux mises en cause et aux amalgames inacceptables dont les forces de l’ordre sont la cible" après avoir reçu hier les syndicats des forces de l'ordre, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Ils rappellent en premier lieu avoir "toujours récusé le concept de 'violences policières'" et confirment la suppression de la technique d'interpellation dite d'étranglement.





"Parce que les forces de l’ordre sont dans la société et ne sont pas imperméables à ses maux, il peut arriver que des policiers et des gendarmes tiennent des propos ou commettent des actes racistes. Dans ce cas, les faits et les responsabilités doivent être établis et les fautes sanctionnées, car l’exigence d’exemplarité est indissociable de leur engagement", indiquent-ils, avant d'appeler à faire "la différence entre les fautes de quelques-uns et l’action sans faille des forces de l’ordre au service des Français".