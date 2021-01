EN DIRECT - Etats-Unis : Biden va accroître l'aide alimentaire pour les Américains les plus pauvres

SÉNAT

Le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell n'est officiellement plus patron de la majorité. Soutien fidèle de Donald Trump, cet élu de l'Alabama qui avait notamment consciencieusement miné une partie du mandat de Barack Obama, a ostensiblement tourné le dos au président sortant, l'accusant notamment d'avoir "incité à la violence" le soir du 6 janvier. S'il n'a pas dit qu'il voterait la destitution, il n'a pas non plus dit qu'il voterait contre et, alors que la majorité du congrès est démocrate, s'est dit prêt à "partager des idées et à travailler avec l'administration Biden".