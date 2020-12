EN DIRECT - Contestation du scrutin : un nouveau recours déposé devant la Cour suprême par des alliés de Trump

ETATS-UNIS-ARGENTINE





A la suite d'un long échange ce lundi, Joe Biden et Alberto Fernandez ont affirmé leur volonté de renforcer et améliorer les relations entre Washington et l'Amérique du Sud.





"Je souhaite une relation solide avec le continent", a ainsi indiqué dans un communiqué le président américain élu. Son homologue argentin a, lui, jugé la victoire du démocrate constitue "une grande opportunité de créer de meilleures relations afin que les Etats-Unis retrouvent l'Amérique latine". "Avec une relation mature et solide, prenant en compte la sécurité et les démocraties du continent, je suis certain que nous ferons des choses ensemble", a également martelé Alberto Fernandez.