EN DIRECT - Explosions à Beyrouth : au moins 171 morts, la colère ne faiblit pas

AIDE MÉDICALE VENUE DE FRANCE





A la suite de la conférence internationale de soutien au Liban co-parrainée dimanche par Paris et l'ONU, voici quelques unes des principales aides publiques et privées venues de France en matière médicale :





- Trois postes de santé mobile et 16 tonnes de médicaments permettant de prendre en charge plus de 1.000 blessés ont été livrés par des avions militaires. L'aide a été remise à quatre structures hospitalières en première ligne dans la prise en charge des blessés ainsi qu'aux Forces armées libanaises et à la Croix Rouge.





- Près de quatre tonnes de produits médicaux (pour moitié des médicaments et vaccins transmis via la fondation Sanofi Espoir) ont été acheminés avec le soutien du ministère des Armées et du Quai d'Orsay, de l'Unicef et de l'association Tulipe, qui fédère les dons des entreprises de santé. Sanofi a précisé dans un communiqué que l'ONG Première Urgence Internationale, présente de longue date au Liban, distribuera une partie de ses kits.





- La France va aussi participer à la reconstruction de structures hospitalières endommagées par l'explosion (un million d'euros pour l'hôpital Rafiq Hariri, un million d'euros pour des centres de santé primaire et au moins dix millions d'euros pour la Croix-Rouge libanaise).