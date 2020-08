EN DIRECT - Explosions à Beyrouth : au moins 21 Français blessés, le parquet de Paris ouvre une enquête

PLUS DE CENT POMPIERS ENVOYÉS PAR L'UE





L'Union européenne (UE) va envoyer à Beyrouth une centaine de pompiers spécialisés pour aider les recherches dans la ville, et est prête à mobiliser une aide supplémentaire, a annoncé mardi le commissaire européen chargé de la gestion des crises.





"Le mécanisme de protection civile de l'UE a été activé à la demande des autorités libanaises et coordonne actuellement le déploiement urgent de plus de 100 pompiers hautement qualifiés, avec des véhicules, des chiens et du matériel, spécialisés dans la recherche et le sauvetage en milieu urbain", a expliqué Janez Lenarčič dans un communiqué. Les pompiers de l'UE travailleront avec les autorités libanaises, a-t-il souligné.