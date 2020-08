EN DIRECT - Explosions à Beyrouth : Interpol envoie une équipe d'experts au Liban

ATTENTION AUX DÉTOURNEMENTS D'IMAGES





Si de nombreuses photos et vidéo, parfaitement authentiques, ont circulé et permis de rendre compte de la violence de l'onde de choc, d'autres ont été détournées à dessein, pour tromper les observateurs et servir parfois des causes politiques. Aux images trafiquées se sont ainsi mêlées diverses théories, pas ou peu étayées et qui n'ont pas manqué d'être largement débattues depuis la catastrophe.