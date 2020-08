EN DIRECT - Explosions de Beyrouth : le président Aoun évoque "une négligence" ou "un missile"

POINT PRESSE





Emmanuel Macron annonce une conférence internationale de soutien et d'appui à Beyrouth et à la population libanaise pour mobiliser les financements internationaux. "Dans les tout prochains jours, nous organiserons une conférence internationale de soutien et d'appui à Beyrouth et à la population libanaise" afin de mobiliser "des financements internationaux, des Européens, des Américains, tous les pays de la région et au delà, afin de fournir des médicaments, des soins, de la nourriture".





"Nous serons là dans la durée aux côtés de ceux qui aident, sauvent. (...) Il y aura un avant et un après 4 août 2020."