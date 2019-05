Flambée de violence entre Israël et Gaza : plus de 10 morts depuis samedi

ESCALADE - Plus de 400 roquettes ont été tirées samedi et dimanche depuis Gaza en direction d'Israël qui a répondu par des frappes aériennes sur 260 objectifs. Au moins neuf Palestiniens ont été tués à Gaza, dont un responsable du Hamas, et trois civils israéliens sont morts. Israël dément en revanche qu'une de ses frappes ait tué un bébé palestinien et sa tante.