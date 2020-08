EN DIRECT - Français tués au Niger : les auteurs seront "traqués sans répit", promet Jean Castex

CASTEX DÉNONCE "LE MAL"





"Chacun de nos compatriotes, où qu'il se soit trouvé le 9 août, a ressenti le coup terrible qui vous a été porté", poursuit Jean Castex. "Chacun de nos compatriotes a instinctivement compris que les victimes de cet attentat étaient venues au Niger pour y faire le bien et qu'elles y ont rencontré le mal. Le mot n'est plus que rarement utilisé, et pourtant, c'est le seul que je trouve en cet instant pour exprimer ma pensée le plus clairement possible."